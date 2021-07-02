В Бурятии центр ядерной медицины откроется в 2022 году

В настоящее время ведутся работы по приобретению и доставке инженерного оборудования



Резидент территории опережающего развития «Бурятия» – центр ядерной медицины Улан-Удэ (ЦЯМУ) – получил льготный кредит на строительство специализированного медицинского учреждения по ранней диагностике онкологических и кардиологических заболеваний.



Кредитная линия на сумму 612 млн рублей открыта по программе льготного заёмного финансирования для дальневосточных резидентов ТОР в рамках постановления правительства РФ №1818. Согласно документу, банкам-партнёрам программы, которую реализует Минвостокразвития России, часть процентной ставки субсидируется из федерального бюджета.



- По кредитному договору с банком «Открытие» мы получили первый транш в размере 86 млн рублей. Средства направлены на обеспечение строительно-монтажных работ. В настоящее время возведен каркас здания центра, ведутся работы по приобретению и доставке инженерного оборудования, в том числе систем кондиционирования и вентиляции, лифты, оборудования для электромонтажных работ и установки слаботочных систем, – рассказал генеральный директор ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергей Новиков.



Проект резидента ТОР «Бурятия» предполагает строительство и эксплуатацию на территории республики центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины, организацию производства радиофармпрепаратов для диагностики онкологических и кардиологических заболеваний. Проектная мощность центра – более 7,3 тысяч исследований в год, около 5,5 тысячи из них будет проводиться бесплатно. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики на создание медучреждения будет направлено более 600 млн рублей и создано 18 рабочих мест.



Как отметил Сергей Новиков, проект имеет большое значение не только для Бурятии: центр сможет принимать пациентов со всего Дальнего Востока. Льготное заёмное финансирование поможет повысить финансовую устойчивость проекта и реализовать его в оптимальные сроки. Ввод объекта намечен на первый квартал 2022 года.



- Это очень важный и значимый инвестиционный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнёрства с правительством Бурятии. Ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. Безусловно, появление центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины на территории Бурятии – это большой шаг для повышения качества медицины в регионе, – заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Людмила Цыбикова.



Напомним, с 6 апреля 2021 года правительство России расширило программу льготного кредитования – теперь займы на особых условиях выдаются под отдельные инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей. Ранее эти пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд, соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких проектов, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд). Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

