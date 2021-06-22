Медики Калмыкии пришли на помощь Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

По словам врачей из Калмыкии, «надо помогать друг другу в общей беде»



19 июня в Бурятию прибыли четыре медицинских работника из Калмыкии для оказания помощи в ковидном стационаре Улан-Удэ. Они уже завершили вторую смену. Медики планируют отработать два месяца, сообщили в правительстве республики.



Это уже второй раз, когда из Калмыкии прибывают медицинские работники для помощи бурятским коллегам. Нынешняя делегация состоит из четырёх опытных специалистов: два врача анестезиолога-реаниматолога Игорь Бокушев из Юстинской районной больницы и Александр Мантышев из Яшкульской районной больницы и две медицинские сестры-анестезисты Оксана Зубенко из Октябрьской районной больницы и Елена Горяева из Юстинской районной больницы.



Возглавил группу Игорь Бокушев. Стаж работы доктора составляет 34 года. С начала пандемии он работал в красной зоне в инфекционных госпиталях в республиканской больнице имени Жемчуева в Элисте, а также в Верхнем Яшкуле, Садовом и Яшкуле в Калмыкии.



- В Бурятии я впервые. В том числе отзывы моих коллег, которые работали здесь осенью прошлого года, стали причиной того, что я здесь. Очень тепло вспоминают о Бурятии. И, конечно, это наша общая беда, надо помочь друг другу, мы всегда были братскими народами. Ситуация здесь сложная – каждый день поступают пациенты. Объём работы очень большой, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Бокушев.



Его молодой коллега Александр Мантышев в этом году отмечает 10-летие профессиональной деятельности. Он также работает в отделении реанимации, имеет опыт работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. В борьбу с пандемией он вступил в республиканской больнице в Калмыкии.



Для Оксаны Зубенко это уже вторая командировка в Бурятию. Вместе с Еленой Горяевой они также получили большой опыт работы в инфекционном стационаре во время первой и второй волны.



- Все мы видим, что ситуация сейчас напряжённая, всё больше тревожных новостей по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только в нашей больнице развернуто 304 койки для пациентов с коронавирусом. И, конечно, помощь нужна. Особенно такие ценные специалисты, как анестезиологи-реаниматологи – мы так рады такой поддержке! Я от лица всех моих коллег, от нашей больницы хочу поблагодарить наших коллег из Калмыкии за такую помощь. Особенно важна поддержка в трудный час, и мы ее получили. Это и нас самих мотивирует, - рассказала заместитель главного врача детской республиканской клинической больницы по организационно-методической работе Соелма Бадмаева.



