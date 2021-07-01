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Американец нашёл родственников в Бурятии

Американец нашёл родственников в Бурятии
Общество,  Фото:@adleryuri
Александра в годовалом возрасте удочерила американка из штата Висконсин

Гражданин США, родившийся в Бурятии, нашёл своих родственников. Клич о поиске родных Александра Новикова, ныне Александра Арнольда Моссонга  (Alexander Arnold Mossong) на своей странице в Instagram бросил Юрий Адлер. Здесь же он написал небольшую историю про судьбу уроженца Улан-Удэ. 

Александр родился 4 марта 1997 года. В 1998 году из улан-удэнского детского дома его приняла в семью гражданка Америки Дебра Энн Моссонг. Она по сей день живёт в штате Висконсин.

- На данный момент ему 23 года, работает в AT&T. Собирается идти учиться в колледж на архитектора. Он хочет найти свои корни! Понять, кто он по происхождению, откуда и кто были его биологические родители, - написал Юрий Адлер в выходные.

Его объявление разлетелось по бурятским пабликами и СМИ. Неравнодушные жители Бурятии делали репосты публикации.

Накануне Юрий сообщил, что родня уроженца Бурятии нашлась. Ими оказались родные два брата и сестра Александра.

- Огромный поклон и спасибо всем тем, кто непосредственно дал знать этим ребятам об этом поиске, и проделал такую работу, как нашёл написал им, объяснил им. На фото он действительно похож на своего отца Ивана. И также похож на своих родных, и только из-за этой схожести люди смогли уцепиться и действительно, оказалось, не ошиблись! – написал Юрий Адлер.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле случилась аналогичная история. Юлия родилась в Бурятии, в двухлетнем возрасте её удочерили американцы. Девушка не знала своих родственников и хотела найти корни. В этом ей также помог Юрий Адлер. Он разместил объявление на своей странице, которое также разлетелось по Сети. Вскоре Юлия смогла побеседовать со своим дедушкой из Улан-Удэ с помощью онлайн-звонка. Теперь она мечтает встретиться с ним лично. 
США семьи
 
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