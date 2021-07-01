 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России

Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
Общество, 
Конкурс провёл Российский центр защиты леса

Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса» провело ежегодный конкурс рисунков для детей в возрасте от 7 до 16 лет «Лес – наш главный интерес». Конкурс состоялся два этапа: региональный и всероссийский. Предусмотрено три номинации: «Защита леса и лесовосстановление», «Лесная красота» и «Лес в 3000 году». Каждая номинация разделена на три возрастные группы.

На региональном этапе в Центр защиты леса Бурятии поступило 364 рисунка. Лучшие были отправлены на всероссийский этап.

- К первому июлю получено приятное известие. Сразу два рисунка из Бурятии получили вторые места, и оба от ребят из Центра дополнительного образования «Олимп». В номинации «Лесная красота» в возрастной группе 13-16 лет призовое место заняла Аяна Д. В номинации «Лес в 3000 году», также в возрастной группе 13-16 лет, призовое место заняла Ольга П., - сообщили в Центре защиты леса.

Призеры регионального этапа конкурса получат дипломы. Руководителям вручат благодарственные письма.

конкурс рисунков
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
Общество, 01.07.2021
Конкурс провёл Российский центр защиты леса
В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме
В Улан-Удэ начали подавать горячую воду в 31 доме
Общество, 01.07.2021
Горячая вода по улицам Боевая и Конечная появится к обеду
В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких
В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких
Общество, 01.07.2021
Женщина благодарила медиков, едва сдерживая слёзы
Бурятия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Бурятия обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Общество, 01.07.2021
За сутки коронавирус унёс жизни сразу 23 человек
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 01.07.2021
Под наблюдением находятся три термоточки
В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом
В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом
Общество, 01.07.2021
Юбилей отмечает Улан-Удэнский таможенный пост
Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Ковидное такси перевезло более четырёх тысяч улан-удэнцев
Общество, 01.07.2021
В день одна машина выполняет около десяти заявок
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» пожар
На Улан-Удэнском авиазаводе «потушили» пожар
Общество, 01.07.2021
На заводе проводились учения 
Читинец с собакой ограбил прохожего
Читинец с собакой ограбил прохожего
Общество, 01.07.2021
Потерпевший запомнил только питомца преступника
На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»
На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»
Общество, 01.07.2021
Военные продемонстрируют ходовые способности машины 
В Бурятии июль начнётся с дождей
В Бурятии июль начнётся с дождей
Общество, 01.07.2021
Местами возможны грозы
В Улан-Удэ стартует онлайн-акция «Хайпни книгу– выиграй приз»
В Улан-Удэ стартует онлайн-акция «Хайпни книгу– выиграй приз»
Общество, 30.06.2021
В видеоконкурсе принимают участие дети от 4 до 15 лет
В Забайкалье ветеринар спасла травмированную собаку
В Забайкалье ветеринар спасла травмированную собаку
Общество, 30.06.2021
Необычный охранник появился в семье ветврача Оловяннинского района
Военные совершили многокилометровый марш в горах Бурятии
Военные совершили многокилометровый марш в горах Бурятии
Общество, 30.06.2021
Соединение МТО ВВО тренировались в организации обеспечения войск
Монгольский «Сурхарбан» хотят продлить до 9 дней
Монгольский «Сурхарбан» хотят продлить до 9 дней
Общество, 30.06.2021
Правительство страны планирует продлить выходные дни в период празднования Наадам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^