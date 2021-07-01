Конкурс провёл Российский центр защиты леса
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса» провело ежегодный конкурс рисунков для детей в возрасте от 7 до 16 лет «Лес – наш главный интерес». Конкурс состоялся два этапа: региональный и всероссийский. Предусмотрено три номинации: «Защита леса и лесовосстановление», «Лесная красота» и «Лес в 3000 году». Каждая номинация разделена на три возрастные группы.
На региональном этапе в Центр защиты леса Бурятии поступило 364 рисунка. Лучшие были отправлены на всероссийский этап.
- К первому июлю получено приятное известие. Сразу два рисунка из Бурятии получили вторые места, и оба от ребят из Центра дополнительного образования «Олимп». В номинации «Лесная красота» в возрастной группе 13-16 лет призовое место заняла Аяна Д. В номинации «Лес в 3000 году», также в возрастной группе 13-16 лет, призовое место заняла Ольга П., - сообщили в Центре защиты леса.
Призеры регионального этапа конкурса получат дипломы. Руководителям вручат благодарственные письма.
Рисунки детей из Бурятии стали лучшими в России
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