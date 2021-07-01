В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом

Юбилей отмечает Улан-Удэнский таможенный пост
1 июля исполняется 20 лет со дня образования Улан-Удэнского таможенного поста. С 2012 года это единственный пост в России, обладающий исключительной компетенцией по таможенному оформлению нефрита, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
За девять лет сотрудники поста оформили более 200 деклараций на экспорт 1 600 тонн нефрита. За это время пресечено девять правонарушений, связанных с незаконным вывозом нефрита, и четыре преступления на сумму 48,7 млн рублей.
Регион деятельности Улан-Удэнского таможенного поста охватывает 21 район Бурятии. В состав поста входят три структурных подразделения: отдел таможенного оформления и таможенного контроля; отделение таможенного досмотра, расположенное в Северобайкальске; отдел специальных таможенных процедур, расположенный в аэропорту Улан-Удэ. С 2014 года таможенным постом руководит полковник таможенной службы Алексей Молчанов.
Работа поста связана с совершением таможенных операций в отношении авиационной продукции, лесо- и пиломатериалов, нефрита и т.д.
За время работы поста только через воздушный пункт пропуска проследовало более 290 тысяч пассажиров, свыше 52 тысяч тонн грузов и 5,5 тысяч воздушных судов. Ежегодно сотрудники воздушного пункта пропуска выявляют более 100 правонарушений. Наиболее резонансные из них незаделарированная валюта (12 млн рублей); дериваты краснокнижных животных и культурные ценности (клыки гималайского медведя, железа кабарги, старинные монеты выпуска с XI по XVIII века, весы XVIII века); боевые награды времен Великой Отечественной войны; золотой песок, образцы нефрита и др.
Справка:
История Улан-Удэнского таможенного поста связана с тем временем, когда в конце 80-х годов возникла необходимость в проведении таможенного оформления и таможенного контроля багажа, аппаратуры и материалов американских инспекционных групп и групп наблюдения, прибывающих в аэропорт Улан-Удэ из военно-морской базы США, расположенной в японском городе Йокота. Тогда в структуре Бурятской таможн в числе других, были созданы грузовой, пассажирский и досмотровый отделы, которые в 2001 году стали основой для создания Улан-Удэнского таможенного поста.
В Бурятии 20-летие отмечает таможенный пост, занимающийся нефритом
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