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В Улан-Удэ изменится схема движения девяти автобусов

В Улан-Удэ изменится схема движения девяти автобусов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Н. Петрова

В Улан-Удэ с 3 по 4 июля будет изменена схема движения маршрутов №№ 3, 3А, 4, 23, 29, 30, 37, 40, 100. Автобусы этих маршрутов будут следовать в объезд закрытого для движения участка по улице Н. Петрова через улицу Ботаническая – дорога в направлении микрорайона Верхняя Берёзовка – далее по утвержденным схемам.

Остановки «ТЦ «Абсолют», «ул. Н. Петрова», «магазин «Сибиряк» на период работ исключаются из пути следования маршрутов. Автобусами маршрутов №№ 3, 3А, 4, 23, 29, 30, 37, 40, 100 можно воспользоваться на остановке «ТЦ «Мегатитан».

Временное изменение схемы связано с проведением ремонтных работ на автомобильной дороги по улице Н. Петрова. Об сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ со ссылкой на комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.
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