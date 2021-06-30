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В Иркутске идёт реконструкция очистных сооружений

В Иркутске идёт реконструкция очистных сооружений
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Работы на КОС Правого берега завершена на 50%

На канализационно-очистных сооружениях (КОС) Правого берега Иркутска завершён 5 этап реконструкции. Этот объект является значимым не только для города, но и для всего региона: реконструкция КОС повысит качество очистки воды всей Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

На КОС Правого берега выполнено более 50% от запланированного объёма. Уже возведены сооружения механической очистки, обеззараживания, сливная станция, илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, технологические трубопроводы. Продолжается монтаж вторичных отстойников и аэротенков (систем активного биологического очищения сточных вод). На данный момент специалисты приступили к шестому этапу строительства.

- Строительство проходит без остановки технологического процесса. Специалисты возводят объекты поэтапно и сразу же вводят их в эксплуатацию. Сегодня работы ведутся без отставаний от графика. Реконструкция КОС Правого берега Ангары предусматривает десять этапов строительства. Работы были начаты в 2016 году. Задача – запустить объект в эксплуатацию в конце 2023 года, – рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.

Реконструкция канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Общий объём инвестиций из бюджетов всех уровней составляет более 13,2 млрд рублей. После окончания всего комплекса работ мощность очистных сооружений возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

- Однако останавливаться на достигнутом мы не планируем. Уже сейчас муниципалитет приступил к проработке проекта и сбору документов для начала работ с КОСами Левого берега Иркутска. По данному вопросу у нас есть поддержка профильного федерального министерства и региональных властей, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
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