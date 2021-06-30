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В Забайкалье откроется парк скульптур Даши Намдакова

В Забайкалье откроется парк скульптур Даши Намдакова
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Открытие ленд-арт парка «Тужи» намечено на конец июля

В Забайкальском крае продолжается создание ленд-арт парка «Тужи». Уникальный туристический объект региона откроется на берегу реки возле села Укурик Хилокского района – на родине известного скульптора, заслуженного художника России Даши Намдакова. В окружении сакральных природных объектов мастер и его команда работают над своими произведениями из дерева, которые будут вписаны в местный ландшафт.

Сейчас здесь ведётся работа по строительству и обустройству местности.

- Благодатная земля Забайкалья плавностью линий пологих сопок и необъятным небом диктует художественные формы. Здесь, вдали от больших городов, суеты и шума, человеку открываются новые возможности познать себя и окунуться в мир творчества, красоты и умиротворения. Кроме того, с помощью объектов искусства и культуры Даши Намдаков, его команда и местные жители общими силами привносят новое дыхание в жизнь родного села, - рассказали в арт-фонде Даши Намдакова.

В 2020 году был сделан первый шаг в создании уникального объекта. В «Тужи» был построен культурный центр – здание, выполненное в скандинавском стиле, с большим витражом на главном фасаде. Здесь планируется проводить лекции, небольшие концерты, показ кинофильмов, выставки и мастер-классы.

Рядом с культурным центром прямо сейчас возводится летняя мастерская, которая в дальнейшем станет центром притяжения скульпторов, ремесленников, художников и кураторов. Художественное решение мастерской связано с классической конструкцией лёгких кочевых жилищ таёжных охотников и пастухов-скотоводов.

Завершено возведение летней веранды на 80-90 посадочных мест. Она находится рядом с рекой Зун-Нэмэтэй. За основу концепции постройки взята бурятская деревянная юрта. В комплексе с верандой находится кафе национальной кухни.

На территории парка появится большая беседка-ротонда, которая представляет собой восьмиугольное сооружение, выполненное из обработанных бревен. Она является своего рода смотровой площадкой, где открываются прекрасные виды на горы и реку Хилок. Для проживания гостей парка «Тужи» в настоящее время предлагаются юрты и гостевые дома.

- Культуре, чтобы быть востребованной сегодня, нужна поддержка со стороны туризма. В свою очередь без культурной составляющей туризм будет однобок. Мы уверены, что «Тужи» в Забайкалье станет первым успешным проектом правильного взаимодействия культуры и туризма. За такими проектами будущее нашего края, - отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Открытие ленд-арт парка «Тужи» планируется в конце июля. В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией в регионе к посещению и проживанию посетители будут допущены при наличии справки о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или результатов исследования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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