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Военные совершили многокилометровый марш в горах Бурятии

Военные совершили многокилометровый марш в горах Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соединение МТО ВВО тренировались в организации обеспечения войск

Подразделения соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа провели тренировку в горных районах Бурятии. Специалисты МТО организовали подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия в район труднодоступного перевала, где условные мотострелковые и артиллерийские подразделения общевойскового объединения проводят тактические учения.

Водители топливозаправщиков и бронированных грузовиков на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» совершили многокилометровый марш и успешно преодолели сложный труднопроходимый маршрут через горные перевалы, своевременно доставив запасы для боевых подразделений.

- Менее чем за 4 часа была произведена перегрузка и снаряжение более тысячи снарядов самоходных артиллерийских установок, танковых орудий и вооружения систем реактивного залпового огня, заправлены и обеспечены материалами для технического обслуживания более 40 боевых машин. Кроме того, военнослужащие отработали вопросы ведения технической и наземной РХБ разведки, отражения нападения условных диверсионных групп, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на технике, - сообщает пресс-служба ВВО.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих подразделений МТО и было задействовано около 40 единиц специальной техники.
Бурятия военнослужащие военные учения ВВО
 
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