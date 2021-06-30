Военные совершили многокилометровый марш в горах Бурятии

Соединение МТО ВВО тренировались в организации обеспечения войск



Подразделения соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа провели тренировку в горных районах Бурятии. Специалисты МТО организовали подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и продовольствия в район труднодоступного перевала, где условные мотострелковые и артиллерийские подразделения общевойскового объединения проводят тактические учения.



Водители топливозаправщиков и бронированных грузовиков на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал» совершили многокилометровый марш и успешно преодолели сложный труднопроходимый маршрут через горные перевалы, своевременно доставив запасы для боевых подразделений.



- Менее чем за 4 часа была произведена перегрузка и снаряжение более тысячи снарядов самоходных артиллерийских установок, танковых орудий и вооружения систем реактивного залпового огня, заправлены и обеспечены материалами для технического обслуживания более 40 боевых машин. Кроме того, военнослужащие отработали вопросы ведения технической и наземной РХБ разведки, отражения нападения условных диверсионных групп, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на технике, - сообщает пресс-служба ВВО.



В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих подразделений МТО и было задействовано около 40 единиц специальной техники.

