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В Улан-Удэ стартует онлайн-акция «Хайпни книгу– выиграй приз»

В Улан-Удэ стартует онлайн-акция «Хайпни книгу– выиграй приз»
Общество,  Фото:pixabay.com
В видеоконкурсе принимают участие дети от 4 до 15 лет

С 1 по 12 июля в Улан-Удэ пройдёт онлайн-акция среди детей и подростков «Хайпни книгу– выиграй приз». К участию в конкурсе допускаются все желающие жители столицы Бурятии трёх возрастных групп: младшей (4-6 лет), начальной (7-10 лет) и средней (11-15 лет).

Участникам акции нужно записать видео с рассказом о впечатлениях о книге, которая пришлась по душе и её захотелось порекомендовать другим. Работы должны быть краткими: длительность видео должна состоять от 15 до 60 секунд. Ролик (либо ссылку на видео, размещённое в социальных сетях) необходимо прислать до 6 июля включительно на электронный адрес Akcio01072021@yandex.ru.

Конкурсантам также необходимо сообщить данные о себе (ФИО), если есть желание – свою фотографию, обложку книги (при возможности). Все представленные работы с фамилией читателя будут опубликованы в социальных сетях центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.

Видео, набравшие максимальное количество просмотров станут победителями. Победивший в каждой возрастной категории получит приз. Награждение произойдёт 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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