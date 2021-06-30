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В Бурятию возвратились «Театральные каникулы»

В Бурятию возвратились «Театральные каникулы»
Общество,  Фото:пресс-служба ГРДТ
Онлайн-проект театра Русской драмы адресован детям и их родителям

В Бурятии с 28 июня в социальных сетях Русского драматического театра стартовал онлайн-проект «Театральные каникулы». Для малышей и ребят младшего и среднего школьного возраста, а также их родителей артисты читают детскую книгу, дают мастер-классы и представляют эскизы спектаклей.

Начались «Театральные каникулы» с мастер-класса по пантомиме. Народный артист республики Олег Петелин рассказал о таких понятиях, как «мертвая точка», «импульс», «линия», «смещение корпуса», «марионетка» и других. Также он познакомил с наиболее популярными упражнениями по пантомиме. Помимо этого, в социальных сетях Русского драмтеатра прошёл мастер-класс, как сделать грим «Мексиканской невесты», а заведующая театральным музеем Лариса Золотухина провела онлайн-экскурсию по театру и познакомила зрителей с интересными фактами, связанными с историей, традициями и зданием.

Также с 29 июня по 18 июля ежедневно в социальных сетях начали публиковаться главы популярной детской книги Марии Парр «Вафельное сердце» (6+), прочитанные артистами театра. Кроме того, с 1 по 13 июля будут опубликованы эскизы спектаклей по детским и подростковым пьесам, которые были написаны в период проведения творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год второй». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Бурятия театр онлайн
 
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