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Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля свадебных обрядов

Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля свадебных обрядов
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
«Серебряные» волонтёры Кабанского района победили на «Свадебном хороводе» в Крыму

Народный фольклорный ансамбль «Худара» центра этнической культуры байкало-кударинских бурят села Корсаково Кабанского района Бурятии принял участие в открытом республиканском фестивале свадебных обрядов «Свадебный хоровод». Мероприятие состоялось в городе Судак Республики Крым.

Ансамбль «Худара» был удостоен звания лауреата фестиваля. Коллектив показал на конкурсе реконструкцию традиционного свадебного обряда кударинских бурят «Худара зоной заhал табилга» и как проводят обряд «Встреча сватов с приданым невесты» в современное время.

- Мы представили концертный фольклорный номер «Хударын буряадуудай заhал табилга» – это интересный свадебный обряд байкало-кударинских бурят с народными песнями, фольклором, шутками, благопожеланиями, ёхором – и всё на местном кударинском диалекте, - передаёт слова участников ансамбля пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

- Отметим, байкало-кударинские буряты представляют собой особую этнокультурную группу бурятского народа. Около четырёх столетий назад их предки переселились из Предбайкалья в богатую Кударинскую долину. Они сохранили особый диалект родного языка, религию, уникальные фольклорные песенные и обрядовые традиции. Сегодня в селе Корсаково живут представители 10 родов Кударинской степи: Хайтал, Сэгээнэд, Хэнгэлдэр, Абзай, Ехэ Шоно, Хамнай, Бага Шоно-Яртха, Баахай Абзай, Балтай, Дархашуул, собравшиеся из улусов, расположенных в дельте реки Селенги. Само село Корсаково было основано крещёными бурятами и названо в честь генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семеновича Корсакова, который посетил Кударинскую степь и дал разрешение на образование селения, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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