Из колонии в один день вышли 10 человек
В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске состоялся ритуал освобождения из учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Условно-досрочно освободились 10 осуждённых. Им было предоставлено условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.
Эти 10 человек выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремиться к досрочному освобождению.
Все освободившиеся характеризовались положительно, загладили вред перед потерпевшими и получили рабочую специальность.
В Бурятии прошёл ритуал освобождения из колонии
Общество, Фото:
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