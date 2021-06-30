В Бурятии прошёл ритуал освобождения из колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Из колонии в один день вышли 10 человек



В исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске состоялся ритуал освобождения из учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Условно-досрочно освободились 10 осуждённых. Им было предоставлено условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.



Эти 10 человек выступили перед другими осуждёнными и рассказали о том, как добились этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремиться к досрочному освобождению.



Все освободившиеся характеризовались положительно, загладили вред перед потерпевшими и получили рабочую специальность.

