Работников районного центра занятости оштрафовали
Прокуратура Бичурского района Бурятии при мониторинге портала «Работа в России» выявила объявления о вакансии с дискриминационным условием.
Районный центр занятости населения опубликовал информация о вакансии с предъявлением требования к кандидатам об отсутствии у них вредных привычек. Это требование не связано с деловыми качествами работников, претендующих на имеющуюся вакансию, является дискриминационным.
В ходе проверки нарушения устранены.
В отношении трёх должностных лиц центра занятости населения Бичурского района возбуждены административные дела за распространение информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
Виновным должностным лицам назначены штрафы.
Постановления вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии центр занятости незаконно требовал отсутствие вредных привычек
Общество, Фото:
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