В Бурятии центр занятости незаконно требовал отсутствие вредных привычек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работников районного центра занятости оштрафовали



Прокуратура Бичурского района Бурятии при мониторинге портала «Работа в России» выявила объявления о вакансии с дискриминационным условием.



Районный центр занятости населения опубликовал информация о вакансии с предъявлением требования к кандидатам об отсутствии у них вредных привычек. Это требование не связано с деловыми качествами работников, претендующих на имеющуюся вакансию, является дискриминационным.



В ходе проверки нарушения устранены.



В отношении трёх должностных лиц центра занятости населения Бичурского района возбуждены административные дела за распространение информации о вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.



Виновным должностным лицам назначены штрафы.



Постановления вступили в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

