В Улан-Удэ приём в ГИБДД будет только по предварительной записи

Посетители обязаны быть в масках



Госавтоинспекция сообщила улан-удэнцам о принятых ограничительных мерах. В отделе ГИБДД управления МВД по Улан-Удэ приём граждан будет осуществляться только в назначенное время по предварительной записи по телефонам:



8(3012)44-26-84 – по вопросам выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, выдачи свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдачи свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.



8(3012)44-91-50 – по вопросам выдачи водительских удостоверений после истечения срока лишения, получения информации по административным штрафам.



Адрес ОГИБДД Управления МВД по Улан-Удэ: ул. Октябрьская, д.1, тел. 8(3012)44-91-50; 8(3012)44-26-84



Прием граждан: вторник, четверг - с 14.00 до 17.00.



Посетителей просят использовать медицинские маски и перчатки.

