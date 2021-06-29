Посетители обязаны быть в масках
Госавтоинспекция сообщила улан-удэнцам о принятых ограничительных мерах. В отделе ГИБДД управления МВД по Улан-Удэ приём граждан будет осуществляться только в назначенное время по предварительной записи по телефонам:
8(3012)44-26-84 – по вопросам выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, выдачи свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдачи свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.
8(3012)44-91-50 – по вопросам выдачи водительских удостоверений после истечения срока лишения, получения информации по административным штрафам.
Адрес ОГИБДД Управления МВД по Улан-Удэ: ул. Октябрьская, д.1, тел. 8(3012)44-91-50; 8(3012)44-26-84
Прием граждан: вторник, четверг - с 14.00 до 17.00.
Посетителей просят использовать медицинские маски и перчатки.
В Улан-Удэ приём в ГИБДД будет только по предварительной записи
Общество, Фото:
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