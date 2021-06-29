Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска

Общество, Фото: ФРС РБ

Спортсмены соревновались в ловле спиннингом с берега



26 июня состоялся открытый чемпионат Иркутска по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Соревнования прошли в личном зачёте в городе Шелехов на озере-карьере Новый.



От федерации рыболовного спорта Бурятии в чемпионате принял участие кандидат в мастера спорта Валерий Котляров. В непростых погодных условиях, среди 13 опытнейших спортсменов Иркутской области Валерию удалось завоевать бронзовую медаль.



- Стоить отметить, что спиннинг с берега является новой дисциплиной в нашем регионе. Из-за отсутствия подходящих мест и водоёмов для проведения соревнований немногие члены федерации республики осваивают данную дисциплину, - сообщает пресс-служба федерации.

