Спортсмены соревновались в ловле спиннингом с берега
26 июня состоялся открытый чемпионат Иркутска по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Соревнования прошли в личном зачёте в городе Шелехов на озере-карьере Новый.
От федерации рыболовного спорта Бурятии в чемпионате принял участие кандидат в мастера спорта Валерий Котляров. В непростых погодных условиях, среди 13 опытнейших спортсменов Иркутской области Валерию удалось завоевать бронзовую медаль.
- Стоить отметить, что спиннинг с берега является новой дисциплиной в нашем регионе. Из-за отсутствия подходящих мест и водоёмов для проведения соревнований немногие члены федерации республики осваивают данную дисциплину, - сообщает пресс-служба федерации.
Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В столице Бурятии пройдёт форуме «Армия-2021»
Первый рейс из нового аэропорта состоится 4 июля
Спортсмены соревновались в ловле спиннингом с берега
Работы завершат до конца сентября этого года
Заехать могут отдыхающие, оплатившие бронь и имеющие прививки или отрицательный тест
В соревнованиях приняли участие более 200 игроков
В нём планируется открыть шесть групп, в том числе две ясельные
Администрация города проинформировала частных перевозчиков о нецелесообразности повышения цен
Тамир Гармаев завоевал «бронзу» в весовой категории 57 кг
Работы по устранению подтопления продолжаются
Программа также распространена на Арктическую зону РФ
Запрещены банкеты, корпоративы и другие торжественные мероприятия
Пожарную насосную станцию установили на протоке Уды
Сбитую лису на обочине заметили туристы
Посетители обязаны быть в масках