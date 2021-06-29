В Иркутске вода уходит с подтопленных участков

Работы по устранению подтопления продолжаются



В Правобережном округе Иркутска вода ушла со 120 подтопленных участков. По словам заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом города Татьяны Эдельман, по данным на 13:00 28 июня вода полностью ушла из садоводств «Солнышко-1» и «Восток». В СНТ «Энергетик-2» подтопление ликвидировано на 43 участках, СНТ «Энергетик-3» – на 14 участках, СНТ «Кооператор» – на 22 участках.



- Вода ушла благодаря проведенным мероприятиям. В течение последних двух недель на территории муниципальные предприятия проводили работы по обустройству водоотводных канав и очистке ливневых стоков. Производится откачка воды пожарными насосными станциями, предоставленными ГУ МЧС России по Иркутской области. Сейчас работы продолжаются, – подчеркнула Татьяна Эдельман.



28 июня в Правобережном округе подтопленными остаются 127 участков. Сотрудники комитета по управлению Правобережным округом проводят работу по актированию ущерба, полученного жителями в результате подтопления. Членами комиссии составлено 141 актов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

