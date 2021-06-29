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Солнечной погоды в Бурятии пока не ожидается

Солнечной погоды в Бурятии пока не ожидается
Общество,  Фото:trafjam.ru
В республике зарядят дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике сохранится дождливая погода. Местами ожидаются грозы, град, порывистый ветер.

Так, завтра, 30 июня, в республике местами сильные дожди, грозы, днём возможен град. Утром местами при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый до 15-20 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +12,+17, местами +20,+25, по крайнему северу до +28.

В среду, 1 июля местами дожди. Утром при прояснении туманы. Днём местами возможны грозы с порывистым ветром. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью +11.+16, местами +5,+10, днём +15,+20, по крайнему северу местами до +26.

В четверг, 2 июля, дожди уже кратковременные, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +21,+26, местами +13,+18.


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