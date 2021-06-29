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В Улан-Удэ активисты и полицейские закрасили рекламу наркотиков

В Улан-Удэ активисты и полицейские закрасили рекламу наркотиков
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На их месте появились яркие рисунки

В Улан-Удэ полицейские и активисты приняли участие в ликвидации вирусной рекламы наркотиков в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Выявлены места, где были нанесены надписи, и туда пригласили волонтёров. Совместными усилиями на месте надписей появились яркие рисунки, которые понравились местным детям.

В 2021 году полицейские провели уже более 10 рейдов, в ходе которых закрашено более 60 пронаркотических надписей. Ответственность по ликвидации надписей лежит на собственниках и пользователях зданий и сооружений.

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