В Улан-Удэ активисты и полицейские закрасили рекламу наркотиков





В Улан-Удэ полицейские и активисты приняли участие в ликвидации вирусной рекламы наркотиков в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Выявлены места, где были нанесены надписи, и туда пригласили волонтёров. Совместными усилиями на месте надписей появились яркие рисунки, которые понравились местным детям.В 2021 году полицейские провели уже более 10 рейдов, в ходе которых закрашено более 60 пронаркотических надписей. Ответственность по ликвидации надписей лежит на собственниках и пользователях зданий и сооружений.