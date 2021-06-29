В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео









Также танкисты отрабатывают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут.



Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку.



- В свою очередь военнослужащие технических подразделений займутся вопросами, связанными с эвакуацией танка из-под воды при возникновении нештатной ситуации, - отметили представители Восточного военного округа.



На специализированном вододроме Восточного военного округа в Бурятии состоялись практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б.- Для этого экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами. После механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Основная сложность выполнения специальных упражнений заключается в управлении боевой машиной без переключения передач, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы. Они необходимы для эвакуации экипажа в случае остановки танка.