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В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео

В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео
Общество, 
Танкисты преодолели водную преграду глубиной до пяти метров

На специализированном вододроме Восточного военного округа в Бурятии состоялись практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б.

- Для этого экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами. После механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Основная сложность выполнения специальных упражнений заключается в управлении боевой машиной без переключения передач, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы. Они необходимы для эвакуации экипажа в случае остановки танка.



Также танкисты отрабатывают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут.

Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку.

- В свою очередь военнослужащие технических подразделений займутся вопросами, связанными с эвакуацией танка из-под воды при возникновении нештатной ситуации, - отметили представители Восточного военного округа. 
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