В Монголии откроется аэропорт имени Чингисхана

Первый рейс из нового аэропорта состоится 4 июля



4 июля в Монголии откроется новый международный аэропорт «Чингисхаан» в долине Хушиг. В этот день первый рейс в аэропорту будет выполняться авиакомпанией МИАТ по маршруту Улан-Батор – Токио. Самолёт, который вылетит в Японию в 11:40 утра, вернётся в Монголию около 11 часов вечера.



В честь открытия аэропорта в Улан-Батор из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вылетел сверхлёгкий многоцелевой самолёт Shark. Согласно лётному плану, воздушное судно пролетит 6696 км за 5 дней. Полёт пройдёт над Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Россией.



Этот двухместный самолёт будет представлен в день открытия аэропорта «Чингисхаан» и обновит лётный парк гражданской авиации Монголии. Он расписан монгольским художником Л. Амарсанаа. В частности на крыльях изображены символы могущества и силы или четыре монгольских мифических животных. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

