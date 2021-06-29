Первый рейс из нового аэропорта состоится 4 июля
4 июля в Монголии откроется новый международный аэропорт «Чингисхаан» в долине Хушиг. В этот день первый рейс в аэропорту будет выполняться авиакомпанией МИАТ по маршруту Улан-Батор – Токио. Самолёт, который вылетит в Японию в 11:40 утра, вернётся в Монголию около 11 часов вечера.
В честь открытия аэропорта в Улан-Батор из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела вылетел сверхлёгкий многоцелевой самолёт Shark. Согласно лётному плану, воздушное судно пролетит 6696 км за 5 дней. Полёт пройдёт над Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Россией.
Этот двухместный самолёт будет представлен в день открытия аэропорта «Чингисхаан» и обновит лётный парк гражданской авиации Монголии. Он расписан монгольским художником Л. Амарсанаа. В частности на крыльях изображены символы могущества и силы или четыре монгольских мифических животных. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии откроется аэропорт имени Чингисхана
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