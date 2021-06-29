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Жители Бурятии могут поздравить ГИБДД с 85-летием

Жители Бурятии могут поздравить ГИБДД с 85-летием
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорожные полицейские запустили праздничный челлендж

Госавтоинспекции 85 лет. По этому поводу в сети запускается челлендж #Я❤ГИБДД.



История службы уходит в далёкий 1936 год, когда 3 июля Совет Народных Комиссаров СССР постановлением No1182 утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР».

- С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остаётся сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны. Сегодня Госавтоинспекция находится на новом этапе своего развития. В настоящее время в стране сформирован комплексный подход к снижению ущерба, наносимого государству и обществу последствиями ДТП. Внедряются новые требования к обустройству пешеходных переходов, развивается система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, совершенствуется материально-техническая база службы, - отмечают в УГИБДД по Бурятии.

Присоединиться к поздравлениям Госавтоинспекции может каждый, став участником праздничного челленджа. Таким образом можно поблагодарить российских автоинспекторов за службу.

ГИБДД юбилей
 
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