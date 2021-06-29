В Бурятии клещи покусали почти 500 детей

В республике зарегистрировано девять случаев инфекций, передающихся клещами



По данным управления Роспотребнадзора на 28 июня, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 1714 человек, из них 498 детей. Это на 30 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населённых пунктах, на собственных приусадебных участках, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы зарегистрированы во всех районах республики, в городе Северобайкальск и в лечебно-профилактических учреждениях Улан-Удэ.



Зарегистрировано девять случаев инфекций, передающихся клещами: один случай клещевого вирусного энцефалита, по четыре случая случая клещевого боррелиоза и клещевого риккетсиоза.



В регионе проводятся противоклещевые обработки. Запланировано провести обработки на площади более 2500 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 28 июня обработано более 2200 га.



В этом сезоне запланировано привить более 77 тысяч человек. На 28 июня привито более 63 тысяч человек. Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.



