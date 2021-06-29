В Иркутске посчитали нецелесообразным повысить цены на проезд

Администрация города проинформировала частных перевозчиков о нецелесообразности повышения цен



Часть коммерческих перевозчиков Иркутска запланировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля. Об этом 11 компаний-перевозчиков уведомили городскую администрацию. Они обозначили, что повышение цен на проезд обусловлено экономической ситуацией: рентабельность перевозок снизилась в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов, ростом цен на новые автомобили, проверкой систем онлайн-касс и другими показателями. Дополнительным фактором послужило падение объёмов перевозок, связанное с пандемией коронавируса.



- Считаем, что тариф необходимо пересмотреть в ближайшее время. В администрацию Иркутска уже направлено уведомление о повышении текущей цены с 20 до 25 рублей и до 30 рублей с 20:00. Такие цифры оправданы в текущей экономической ситуации, – добавил генеральный директор ООО «Автомобилист» Анатолий Михайлов.



В администрации Иркутска на совещании с перевозчиками было обозначено, что в настоящее время повышение тарифа нецелесообразно и может негативно сказаться на покупательской способности граждан, вызвав отток пассажиров. Решить проблему транспортного обслуживания комплексно должна программа развития системы общественного транспорта на ближайшие 5 лет. На сегодня специалистами профильных подразделений городской администрации проводится анализ маршрутной сети и загруженности отдельных направлений, оценивается состояние подвижного состава.



- Как один из вариантов, сейчас мы прорабатываем внедрение системы заключения муниципальных контрактов с 2022 года. Согласно им, перевозчикам будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. Данная концепция уже успешно зарекомендовала себя в других регионах, повысилось качество услуг, началось обновление подвижного состава, – рассказал и. о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых.



При этом, как отметил Иван Фоминых, для принятия решения о конкретной сумме, на которую требуется повысить тариф, необходимо произвести расчёты с привлечением специалистов.



- Совместно с перевозчиками обсудили вопрос о том, чтобы рассмотреть возможность повысить тариф не ранее января 2022 года. Понимаем, что данное решение назрело в связи с ростом затрат. Но оно должно учитывать интересы пассажиров, поэтому нужно обосновать увеличение цены и одновременно добиваться повышения качества перевозок, – подчеркнул Иван Фоминых. – Повышать тарифы на муниципальном транспорте сейчас не планируем.



Напомним, что в соответствии с федеральным законом №220 перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, уведомив об этом решении администрацию города и представив обоснование. Текущий тариф на перевозку пассажиров в Иркутске является одним из самых низких по России. Индексации цен не происходило с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

