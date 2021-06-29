Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем

Женщина хотела помочь иностранному гражданину с получением вида на жительство



35-летняя жительница Боханского района Иркутской области за деньги заключила фиктивный брак с иностранным гражданином. Это было сделано для получения им разрешения на временное проживание, а в дальнейшем – вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.



В суд был направлен иск с требованием признать брак недействительным, аннулировать актовую запись о заключении брака. Требования удовлетворены в полном объёме.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

