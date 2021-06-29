Женщина хотела помочь иностранному гражданину с получением вида на жительство
35-летняя жительница Боханского района Иркутской области за деньги заключила фиктивный брак с иностранным гражданином. Это было сделано для получения им разрешения на временное проживание, а в дальнейшем – вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.
В суд был направлен иск с требованием признать брак недействительным, аннулировать актовую запись о заключении брака. Требования удовлетворены в полном объёме.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Общество, Фото:
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