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Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем

Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина хотела помочь иностранному гражданину с получением вида на жительство

35-летняя жительница Боханского района Иркутской области за деньги заключила фиктивный брак с иностранным гражданином. Это было сделано для получения им разрешения на временное проживание, а в дальнейшем – вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.

В суд был направлен иск с требованием признать брак недействительным, аннулировать актовую запись о заключении брака. Требования удовлетворены в полном объёме.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
фиктивный брак
 
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