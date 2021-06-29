В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку

Число стобалльников сократилось по сравнению с прошлым годом



Основной период проведения ЕГЭ состоялся. Остались резервные сроки 28, 29 июня и 2 июля 2021 года для участников, не явившихся на экзамены по уважительным причинам, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.



Проведены экзамены по 11 предметам. Один экзамен обязательный – это русский язык, остальные по выбору. Уже получены результаты по русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, химии, истории и физике. По результатам экзаменов в этом году 40 стобалльников: по химии – два, географии – один, литературе – 14, русскому языку – 19, по математике профильного уровня – один, по физике – три.



В прошлом году было 42 стобалльника.



В 2021 году в 100% аудиторий пунктов проведения экзамена велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Все они были оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями.





