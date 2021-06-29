Число стобалльников сократилось по сравнению с прошлым годом
Основной период проведения ЕГЭ состоялся. Остались резервные сроки 28, 29 июня и 2 июля 2021 года для участников, не явившихся на экзамены по уважительным причинам, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
Проведены экзамены по 11 предметам. Один экзамен обязательный – это русский язык, остальные по выбору. Уже получены результаты по русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, химии, истории и физике. По результатам экзаменов в этом году 40 стобалльников: по химии – два, географии – один, литературе – 14, русскому языку – 19, по математике профильного уровня – один, по физике – три.
В прошлом году было 42 стобалльника.
В 2021 году в 100% аудиторий пунктов проведения экзамена велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Все они были оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями.
В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Число стобалльников сократилось по сравнению с прошлым годом
Возбуждено 17 административных дел
Мужчина ранее четырежды судим
Пожарных-десантников отправили на место действующих природных пожаров
Искусственные дожди вызывают для тушения труднодоступных лесных пожаров
В Улан-Удэ днём до +18
Всего было подано 89 апелляций
Подозреваемого заключили под стражу
Детсады распахнут свои двери осенью
Нарушителям грозит штраф
Цыпилма Жигжитовна пережила раскулачивание, репрессии, войну, а теперь и ковид
Уровень Уды за сутки не изменился
На выставку отправлено 20 работ
Родители показали, как нужно жить в общежитии, зачем дружить со старостой и как поесть на сто рублей
В этом году были обильные осадки