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В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку

В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число стобалльников сократилось по сравнению с прошлым годом

Основной период проведения ЕГЭ состоялся. Остались резервные сроки 28, 29 июня и 2 июля 2021 года для участников, не явившихся на экзамены по уважительным причинам, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Проведены экзамены по 11 предметам. Один экзамен обязательный – это русский язык, остальные по выбору. Уже получены результаты по русскому языку, математике профильного уровня, географии, литературе, химии, истории и физике. По результатам экзаменов в этом году 40 стобалльников: по химии – два, географии – один, литературе – 14, русскому языку – 19, по математике профильного уровня – один, по физике – три.

В прошлом году было 42 стобалльника.

В 2021 году в 100% аудиторий пунктов проведения экзамена велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Все они были оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями.


ЕГЭ
 
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