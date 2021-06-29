В лесоприёмных пунктах Бурятии выявили кучу нарушений

Возбуждено 17 административных дел



Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии пункты приёма и отгрузки древесины, расположенные в сельских поселениях «Новоильинское» и «Дабатуйское», нарушали природоохранный закон.



На 12 лесоприёмных пунктах отсутствовали площадки для накопления отходов лесопиления, не велась предусмотренная законом документация. Кроме того, выявлены факты трудоустройства граждан без надлежащего оформления трудовых правоотношений.



Владельцам пунктов внесены представления, по результатам их рассмотрения нарушения закона устранены.



Кроме того, в отношении предпринимателей возбуждены 17 административных дел за выявленные нарушения. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.





