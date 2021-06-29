В Бурятии рецидивиста за наркотики отправили в колонию

Мужчина ранее четырежды судим
42-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным незаконном обороте наркотиков.
В судебном заседании установлено, что мужчина является особо опасным рецидивистом, ранее четырежды судим за незаконный оборот наркотиков. Новое тяжкое преступление совершил спустя два года после освобождения из мест лишения свободы. Во время обыска в доме полицейские изъяли у мужчины наркотическое средство – каннабис (марихуана) в крупном размере.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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