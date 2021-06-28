КВН-движение Бурятии призывает жителей Улан-Удэ стать волонтёрами
Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах для развоза лекарств и помощи медикам в период локдауна в Бурятии.
- КВН-движение и проект #МусорИзГоловы проводят конкурс «Байкалу нужны герои! И этот герой - ты!». Участники присылают фото и видео до и после уборки места отдыха в Бурятии, на Байкале и получают призы каждую неделю. Однако пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, и объявленный локдаун в регионе изменили курс проекта на ближайшие две недели, - сообщил лидер КВНщиков Бурятии Чингис Болотов.
- Мы с командой решили обязательно помочь и поддержать «ДоброДом», как мы делали это во время акции #мывместе. Ситуация в республике сложная, нужна помощь добровольцев старше 18 лет. «ДоброДом» обеспечивает униформой, питанием, проездом, а КВН-движение и проект #МусорИзГоловы наградит призами от наших партнёров каждого пришедшего на помощь волонтёра в рамках конкурса «Байкалу нужны герои!». Мы будем рассказывать о них в традиционных видеоитогах недели. Пожалуйста, все, кто может, отреагируйте и помогите землякам, это важно, вместе мы справимся! - обращается Чингис Болотов.
Чтобы присоединиться к работе волонтёров, позвоните в «ДоброДом» по телефону +7(3012) 37-95-29.
В Бурятии «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах
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