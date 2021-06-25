В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»

В Сети появился клип исполнительницы Елены Мохосовой на песню «Мартагдашагүй дурамни» (Моя незабываемая любовь – перевод с бур. языка). Автор песни Энгельсина Гармаева.
В клипе можно увидеть танцоров – народного артиста Бурятии Баира Жамбалова, заслуженную артистку Анну Петушинову. Кроме этого, приняли участие в съёмках студенты и школьники из ансамбля морин-хууристов под руководством Нямдоржа Нацагдоржа.
- Создатели отмечают, что клип снят на собственные средства автора Энгельсины Гармаевой и Елены Мохосовой, - сообщили в минкультуры Бурятии.
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