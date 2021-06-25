В Бурятии сняли клип «Моя незабываемая любовь»











В клипе можно увидеть танцоров – народного артиста Бурятии Баира Жамбалова, заслуженную артистку Анну Петушинову. Кроме этого, приняли участие в съёмках студенты и школьники из ансамбля морин-хууристов под руководством Нямдоржа Нацагдоржа.- Создатели отмечают, что клип снят на собственные средства автора Энгельсины Гармаевой и Елены Мохосовой, - сообщили в минкультуры Бурятии.