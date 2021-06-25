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У бурятской статистики женское лицо

У бурятской статистики женское лицо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятстате трудится около 200 сотрудников

25 июня в России празднуется День работника статистики. В 2021 году сотрудники отмечают профессиональный юбилей – 210 лет российской статистики.

История праздника берёт своё начало 25 июня 1811 года, в этот день императорским манифестом Александра I было учреждено министерство полиции, в состав которого входило статистическое отделение. С тех пор статистика является важной частью государственной структуры.

В Бурятстате трудится около 200 сотрудников, среди них высшее образование имеют 82 %, двое сотрудников являются кандидатами социологических и экономических наук. Многие работники Бурятстата удостоены высоких званий: «Заслуженный экономист Российской Федерации», ордена «Знак Почёта», медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почётного звания «Отличник статистики», почётного звания «Заслуженный экономист Республики Бурятия». Большинство работников трудятся в органах статистики десятки лет.

Профессию статистика смело можно назвать женской, на сегодняшний день доля работающих в Бурятстате женщин составляет 84 %.

Основной задачей Бурятстата является формирование официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом состоянии республики. Бурятстат обеспечивает информацией органы власти и управления всех уровней, научно-исследовательские круги и широкую общественность.

В 2021 году Бурятстат, как и все территориальные органы статистики, готовится провести самое масштабное статистическое исследование – всероссийскую перепись населения. Она будет проходить с 1 по 31 октября 2021 года. Перепись населения – это важнейшее статистическое событие десятилетия. Её итоги ложатся в основу ключевых демографических, экономических и социальных расчетов.

В настоящее время органы статистики активно готовятся к проведению в августе 2021 года сельскохозяйственной микропереписи – выборочного статистического обследования аграрного комплекса страны. Сельскохозяйственная микроперепись проводится в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи с выборкой не менее 30 %.

В феврале-мае 2021 года было проведено сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов среднего и малого предпринимательства, которое проводится раз в пять лет. В рамках наблюдения были получены сведения о состоянии сектора малого и среднего бизнеса за 2020 год. Итоги наблюдения дадут максимально полное представление о реальном положении дел в сегменте малого и среднего бизнеса.



По информации Бурятстата

Бурятстат
 
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