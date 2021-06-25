Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Превышение скорости – одна из самых распространённых причин ДТП



В Закаменске сотрудники Госавтоинспекции и активисты добровольной народной дружины провели профилактическую акцию «Сбавь скорость».



Автоинспекторы отмечали, что превышение скорости является одной из самых распространённых причин дорожно-транспортных происшествий.



- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, – объясняли они автолюбителям. – При этом необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа дороги.



Дружинники добавили, что именно правильный выбор скоростного режима является залогом безопасности на дороге для всех участников дорожного движения.



Всем автомобилистам вручили тематические листовки и пожелали безопасных поездок, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

