Превышение скорости – одна из самых распространённых причин ДТП
В Закаменске сотрудники Госавтоинспекции и активисты добровольной народной дружины провели профилактическую акцию «Сбавь скорость».
Автоинспекторы отмечали, что превышение скорости является одной из самых распространённых причин дорожно-транспортных происшествий.
- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, – объясняли они автолюбителям. – При этом необходимо учитывать дорожные и погодные условия, особенности рельефа дороги.
Дружинники добавили, что именно правильный выбор скоростного режима является залогом безопасности на дороге для всех участников дорожного движения.
Всем автомобилистам вручили тематические листовки и пожелали безопасных поездок, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Акция «Сбавь скорость» прошла в Бурятии
Общество, Фото:
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