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В Иркутской области вызовут искусственные дожди

В Иркутской области вызовут искусственные дожди
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области действуют на площади более 30 тысяч га

В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами будут искусственно вызывать осадки. Об этом заявили на совещании оперативного штаба, в котором приняли участие заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов и первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов.

Сейчас на территории Иркутской области действуют 26 лесных пожаров. В тушении задействовано 520 человек, более ста единиц техники. 12 воздушных судов мониторят лесопожарную обстановку, передислоцируют группировку. Сегодня в регион прибудут дополнительные силы федерального резерва для тушения.

Самый крупный пожар в Катангском районе продолжает находиться в локализованном состоянии на площади 32,5 тыс. га.

- В Катангский район вылетит самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки. И я уверен, что у нас будет положительный результат по ликвидации этого и других пожаров на территории Иркутской области, - заявил Александр Агафонов. 


По информации правительства Иркутской области 
лесные пожары искусственный дождь
 
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