В Иркутской области вызовут искусственные дожди









По информации правительства Иркутской области

В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами будут искусственно вызывать осадки. Об этом заявили на совещании оперативного штаба, в котором приняли участие заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов и первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов.Сейчас на территории Иркутской области действуют 26 лесных пожаров. В тушении задействовано 520 человек, более ста единиц техники. 12 воздушных судов мониторят лесопожарную обстановку, передислоцируют группировку. Сегодня в регион прибудут дополнительные силы федерального резерва для тушения.Самый крупный пожар в Катангском районе продолжает находиться в локализованном состоянии на площади 32,5 тыс. га.- В Катангский район вылетит самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас в этом районе появилась ресурсная облачность, это позволит нам при помощи этого самолета вызвать искусственные осадки. И я уверен, что у нас будет положительный результат по ликвидации этого и других пожаров на территории Иркутской области, - заявил Александр Агафонов.