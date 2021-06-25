По Иркутскому водохранилищу плыл лось

Лось плыл по заливу глубиной 25 метров



Накануне вечером, 24 июня при патрулировании Иркутского водохранилища в районе Ершовского залива сотрудники МЧС увидели крупное животное, плывущее по судовому ходу в сторону города. Глубина здесь - порядка 25 метров.



Подплыв ближе, инспекторы ГИМС увидели, что это лось. Чтобы не напугать парнокопытного «пловца», инспекторы решили сопроводить его до берега.



- Благородный зверь сохранял полное спокойствие и позволил катеру приблизиться. В течение нескольких часов мы шли медленно за ним, но в районе Новой Разводной лось резко изменил маршрут и поплыл в сторону плотины ГЭС. Только тогда нам пришлось перегородить ему путь и включить звуковую сирену, - рассказал сотрудник ГИМС Иркутского инспекторского отделения Сергей Митин.



Лось также спокойно изменил направление. В районе залива Якоби он вышел на берег и скрылся в лесу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



