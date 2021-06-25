В Улан-Удэ гражданину Таджикистана попались неподкупные полицейские

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За нарушение закона иностранца оштрафовали



В Улан-Удэ осудили гражданина Таджикистана за мелкое взяточничество (ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ).



В суде установлено, что в марте в аэропорту Улан-Удэ транспортными полицейскими выявлено нарушение миграционного законодательства, допущенное гражданином Республики Таджикистан. При оформлении протокола об административном правонарушении мужчина решил откупиться от полицейских, передав одному из них 3 тысячи рублей за прекращение разбирательства. Деньги полицейский не взял, о факте склонения к коррупционным действиям сообщил своему руководству.



В судебном заседании подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся.



Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

