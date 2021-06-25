Форум состоится в конце лета
В Бурятии на военно-техническом форуме «Армия-2021» (0+), который состоится в августе, военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) собираются представить образцы вооружения и военной техники времён Афганской и Великой Отечественной войн.
Статический показ раритетной техники состоится в посёлке Сосновый Бор. Военнослужащие расскажут о технических характеристиках вооружения и техники, поделятся краткой исторической справкой уникальных образцов.
На выставке будет представлено вооружение и военная техника сухопутных, воздушно-десантных и военно-воздушных войск, в частности боевая машина пехота БМП-1, бронетранспортёр БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.
Помимо этого, гости форума смогут посмотреть реконструкцию исторических событий времён Великой Отечественной войны в историческом комплексе «Партизанская деревня» и посетить музей общевойсковой армии ВВО. Там они ознакомятся с боевым прошлым соединений и воинский частей объединения, подвигами военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и в современных вооружённых конфликтах.
Кроме того, гостей будет ждать солдатская каша и горячий чай.
В Бурятии демонстрации вооружения и военной техники также состоятся на аэродроме Восточный в Улан-Удэ и на центральной площади и территории военного городка в городе Кяхта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии на форуме «Армия-2021» развернут «Партизанскую деревню»
Общество, Фото:
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