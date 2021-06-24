Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённый в онлайн-режиме защитил дипломную работу. Он получил специальность «инженер путей сообщения» в Иркутском государственном университете путей сообщения.



- Защита диплома послужила положительным примером для других осуждённых к получению высшего образования в местах лишения свободы, - отмечают в УФСИН по Бурятии.



