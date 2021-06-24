Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённый в онлайн-режиме защитил дипломную работу. Он получил специальность «инженер путей сообщения» в Иркутском государственном университете путей сообщения.
- Защита диплома послужила положительным примером для других осуждённых к получению высшего образования в местах лишения свободы, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья
Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
Акция приурочена к дате первого парада Победы
С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения
Об этом предупреждает МЧС
Женщина-водитель отправила туристов «ездить на такси»
На обработку одного подъезда предусмотрено несколько литров дезинфицирующего средства
Власти объяснили, почему в локдаун не будут уменьшать число автобусов и маршруток
Илья Жибалов ни на один день не прекращал тренировки, даже когда всё было закрыто
Ширээтэ лама Иволгинского дацана обратился к верующим
Бывший сумоист призвал «вставать в очередь»
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса
Такие решения приходится принимать в редких случаях