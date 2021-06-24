Акция приурочена к дате первого парада Победы
Сегодня в 22:00 Улан-Удэ присоединится ко всероссийской акции «Лучи Победы» (0+). Акция приурочена к дате исторического парада Победы.
В столице Бурятии будут подсвечены исторические здания, памятники, крупные инфраструктурные объекты, дорожные развязки и мосты - более 40 объектов.
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый парад Победы. Дату выбрали случайно: Иосиф Сталин требовал от военных провести шествие как можно быстрее, а те просили время на подготовку. Последнее воскресенье июня устроило обе стороны.
Колонну солдат и офицеров вёл маршал Константин Рокоссовский, а принимал его другой маршал — Георгий Жуков. По Красной площади тогда прошли 35 тысяч человек.
В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.
В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
Общество, Фото:
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