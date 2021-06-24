 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀

В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акция приурочена к дате первого парада Победы

Сегодня в 22:00 Улан-Удэ присоединится ко всероссийской акции «Лучи Победы» (0+). Акция приурочена к дате исторического парада Победы.

В столице Бурятии будут подсвечены исторические здания, памятники, крупные инфраструктурные объекты, дорожные развязки и мосты - более 40 объектов.

24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый парад Победы. Дату выбрали случайно: Иосиф Сталин требовал от военных провести шествие как можно быстрее, а те просили время на подготовку. Последнее воскресенье июня устроило обе стороны.

Колонну солдат и офицеров вёл маршал Константин Рокоссовский, а принимал его другой маршал — Георгий Жуков. По Красной площади тогда прошли 35 тысяч человек.

В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.
Великая Отечественная подсветка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В нацпарке в Забайкалье появились пункты раздельного сбора мусора
В нацпарке в Забайкалье появились пункты раздельного сбора мусора
Общество, 24.06.2021
В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья
Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование
Осуждённый улан-удэнской колонии получил высшее образование
Общество, 24.06.2021
Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀
Общество, 24.06.2021
Акция приурочена к дате первого парада Победы


В Забайкалье число заболевших ковидом за сутки приближается к 200
В Забайкалье число заболевших ковидом за сутки приближается к 200
Общество, 24.06.2021
С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения
В Улан-Удэ туристов с рюкзаками не впустили в маршрутку
В Улан-Удэ туристов с рюкзаками не впустили в маршрутку
Общество, 24.06.2021
Женщина-водитель отправила туристов «ездить на такси»
В Улан-Удэ возобновляют дезинфекцию подъездов
В Улан-Удэ возобновляют дезинфекцию подъездов
Общество, 24.06.2021
На обработку одного подъезда предусмотрено несколько литров дезинфицирующего средства
Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ
Локдаун не повлияет на работу транспорта в Улан-Удэ
Общество, 24.06.2021
Власти объяснили, почему в локдаун не будут уменьшать число автобусов и маршруток
В Бурятии чествовали серебряного призёра первенства Европы по борьбе
В Бурятии чествовали серебряного призёра первенства Европы по борьбе
Общество, 24.06.2021
Илья Жибалов ни на один день не прекращал тренировки, даже когда всё было закрыто
Жителей Бурятии просят не посещать дацаны
Жителей Бурятии просят не посещать дацаны
Общество, 24.06.2021
Ширээтэ лама Иволгинского дацана обратился к верующим
Анатолий Михаханов раздаёт котят
Анатолий Михаханов раздаёт котят
Общество, 24.06.2021
Бывший сумоист призвал «вставать в очередь»
В Улан-Удэ снижается уровень рек
В Улан-Удэ снижается уровень рек
Общество, 24.06.2021
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки
В Бурятии назвали процент заболевших COVID-19 после прививки
Общество, 24.06.2021
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса
В Бурятии за некоторыми больными в «красной зоне» ухаживают родственники
В Бурятии за некоторыми больными в «красной зоне» ухаживают родственники
Общество, 24.06.2021
Такие решения приходится принимать в редких случаях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^