В Улан-Удэ сегодня вечером подсветят 40 объектов ⠀

Акция приурочена к дате первого парада Победы



Сегодня в 22:00 Улан-Удэ присоединится ко всероссийской акции «Лучи Победы» (0+). Акция приурочена к дате исторического парада Победы.



В столице Бурятии будут подсвечены исторические здания, памятники, крупные инфраструктурные объекты, дорожные развязки и мосты - более 40 объектов.



24 июня 1945 года на Красной площади состоялся первый парад Победы. Дату выбрали случайно: Иосиф Сталин требовал от военных провести шествие как можно быстрее, а те просили время на подготовку. Последнее воскресенье июня устроило обе стороны.



Колонну солдат и офицеров вёл маршал Константин Рокоссовский, а принимал его другой маршал — Георгий Жуков. По Красной площади тогда прошли 35 тысяч человек.



В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.

