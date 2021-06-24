С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения
По данным оперативного штаба Забайкальского края на 24 июня, за сутки выявлено 193 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 45 473 забайкальцев.
За прошедшие сутки 79 человек вылечились от болезни, общее количество победивших коронавирус забайкальцев составило 42 739.
В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 117 человек находятся в тяжёлом состоянии, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 869 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено два летальных исхода от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация с коронавирусом напряжённая. С 27 июня по 11 июля в регионе вводится локдаун, с закрытием большинства предприятий, за исключением обеспечивающих жизнедеятельность.
В Забайкалье число заболевших ковидом за сутки приближается к 200
Общество, Фото:
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