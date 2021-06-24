Об этом предупреждает МЧС
Объявлен высокий класс пожарной опасности, предупредило ГУ МЧС по Бурятии.
По данным синоптиков, 25 июня в Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение только для работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии
Общество, Фото:
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