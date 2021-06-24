Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии

Об этом предупреждает МЧС



Объявлен высокий класс пожарной опасности, предупредило ГУ МЧС по Бурятии.



По данным синоптиков, 25 июня в Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение только для работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.



