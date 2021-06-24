В Бурятии чествовали серебряного призёра первенства Европы по борьбе

21 июня в стенах республиканской спортивной школы олимпийского резерва Бурятии в узком кругу прошло чествование Ильи Жибалова, серебряного призёра первенства Европы по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. На встрече собрались сам спортсмен, его личный тренер, директор РСШОР и вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», первенство проходило в городе Самоков в Болгарии. В финале Илья проиграл французу Левану Лагвилава со счётом 11:1.
Вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лахамажапов отметил, что по сравнению с прошлыми соревнованиями Илья Жибалов стал увереннее физически и психологически.
- В финале немного «перегорел», как борцы говорят. В самом начале ошибку допустил и не смог переломить ход встречи. Это опыт международных встреч, и он, я думаю, пойдёт на пользу как усилитель. Илья ещё больше будет тренироваться, - сказал Жамсо Лахамажапов.
Также Жамсо Лахамажапов добавил, что тренировки Ильи не прекращаются ни на день.
- В 2020 году, когда всё было закрыто, тренер Батор Базаров со своими двумя учениками ни дня не пропустил, каждый день тренировались. По горам бегали, скоростно-силовые качества развивали, выносливость развивали. Тем более родители Ильи живут в военном городке Звёздный. Поэтому временно Илья живёт у своего тренера. У них идёт 24-часовой тренировочный процесс, - добавил Лахамажапов.
Также в честь 50-летия РСШОР директор подарил спортсмену фирменную толстовку.