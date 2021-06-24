Также появятся скамейки, озеленение и многое другое
В Улан-Удэ благоустраивают территорию около скульптуры в сквере «Строителям БАМа». Новые аллеи будут освещать 24 уличных светильника, а жители смогут отдыхать на десяти удобных скамейках. На завершающем этапе отремонтируют чашу фонтана, обновят плитку на нем и постаменте.
Осенью прошлого года на средства «народного бюджета» рядом разбили прогулочные зоны. Этим летом в сквере появится система водополива деревьев и кустарников, ранее высаженных в рамках проекта «Зелёный город», а в следующем году - газон.
В 2007 году скульптуру из бронзы от бывшего кинотеатра «Дружба» перенесли на другое место - в центр микрорайона Энергетик. Тут построили тут фонтан, обустроили территорию и разбили одноименный сквер. Первоначально БАМовцы смотрели в сторону школы №57, а после «развернулись» в сторону сквера, символизируя выход молодёжи во взрослую жизнь, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
В Улан-Удэ установят светильники в сквере «Строителям БАМа»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В парке «Чикой» установлено семь пунктов приёма вторсырья
Осуждённый защитил дипломную работу по видеосвязи
Акция приурочена к дате первого парада Победы
С начала пандемии зарегистрировано более 45 тысяч случаев заражения
Об этом предупреждает МЧС
Женщина-водитель отправила туристов «ездить на такси»
На обработку одного подъезда предусмотрено несколько литров дезинфицирующего средства
Власти объяснили, почему в локдаун не будут уменьшать число автобусов и маршруток
Илья Жибалов ни на один день не прекращал тренировки, даже когда всё было закрыто
Ширээтэ лама Иволгинского дацана обратился к верующим
Бывший сумоист призвал «вставать в очередь»
Уровень Селенги упал сразу на 10 сантиметров
В республике отмечается рост спроса на вакцинацию от коронавируса
Такие решения приходится принимать в редких случаях