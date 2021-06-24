В Улан-Удэ установят светильники в сквере «Строителям БАМа»

Также появятся скамейки, озеленение и многое другое



В Улан-Удэ благоустраивают территорию около скульптуры в сквере «Строителям БАМа». Новые аллеи будут освещать 24 уличных светильника, а жители смогут отдыхать на десяти удобных скамейках. На завершающем этапе отремонтируют чашу фонтана, обновят плитку на нем и постаменте.



Осенью прошлого года на средства «народного бюджета» рядом разбили прогулочные зоны. Этим летом в сквере появится система водополива деревьев и кустарников, ранее высаженных в рамках проекта «Зелёный город», а в следующем году - газон.



В 2007 году скульптуру из бронзы от бывшего кинотеатра «Дружба» перенесли на другое место - в центр микрорайона Энергетик. Тут построили тут фонтан, обустроили территорию и разбили одноименный сквер. Первоначально БАМовцы смотрели в сторону школы №57, а после «развернулись» в сторону сквера, символизируя выход молодёжи во взрослую жизнь, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



