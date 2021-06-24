В Улан-Удэ проверили ремонт дорог









В Улан-Удэ проверили ход ремонта дорог в селе Поселье, микрорайоне Исток и на улице Бабушкина. Проверку провели министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых, члены Общественного совета при минтрансе Бурятии Сажида Баталова и Максим Киреенко и местные жители.На первом участке дороги по улице Бабушкина, протяженность которого составляет 1,65 км, ремонт делают благодаря экономии на торгах, а это более 100 млн рублей.- По этому участку дороги проходит порядка 34 маршрутов общественного транспорта и подъезды к социально-значимым учебным заведениям, это ГДДЮТ, музыкальный и лесопромышленный колледжи, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.Горожане не испытывают дискомфорта, несмотря на то, что это одна из самых загруженных трасс в городе.- Ремонт дороги у нас проходит спокойно, жалоб от автолюбителей нет, так как все работы проводятся в ночное время суток, - отметил генеральный директор ООО «Байкалагропром» Василий Бутин.Идёт ремонт 1,5 км участка дороги и в селе Поселье. Подрядчик укладывается в график, однако возникли вопросы по организации дорожных работ.- Есть к подрядчику замечания. Мы попросили ООО «Доринвест» обратить внимание на обеспыливание объекта, процедура должна проводиться минимум два раза в сутки, - сообщил глава минтранса Бурятии Александр Гоге.Также продолжается ремонт дороги по улице Природная в Истоке. Участок протяжённостью почти 600 метров ремонтирует также ООО «Доринвест».- По графику, мы должны были приступить к работам в середине июля. С опережением графика пошли, сейчас у нас здесь одна единственная проблема стала с МРСК, но она уже решается благодаря административному ресурсу, - сообщил заместитель директора ООО «Доринвест» Александр Балабанов.По улице Природная общественники попросили сделать акцент на водоотвод, чтобы не были затоплены прилегающие территории во время обильных осадков.- Замечание жителей Поселья по обеспыливанию принято к вниманию, а в Истоке подрядчику рекомендовано обратить внимание на водоотведение, так как на дороге скапливаются лужи, - подвёл итог поездки министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ в этом году планируется отремонтировать 29 участков дорог общей протяжённостью 33 км. На обновление дорог столицы Бурятии выделено 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.