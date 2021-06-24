В Улан-Удэ завершился ремонт в сквере имени Пушкина

Ремонтные работы обошлись почти в 7 млн рублей



В Улан-Удэ завершился ремонт в сквере имени Пушкина.



Ремонтные работы включали в себя реставрацию постамента скульптуры Пушкину установку ограждения, дополнительной входной арки, лавочек, урн, светодиодных торшерных фонарей и видеонаблюдения. Также проведена укладка тротуарного покрытия площадью 1300 кв. м. и озеленение с устройством ландшафтного дизайна, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



По всей площади сквера проведена система водополива протяжённостью свыше 600 метров. Посажен газон на привезенном плодородном грунте площадью свыше тысячи кв. м., а также будут высажены 14 елей и 14 берёз.



- В Улан-Удэ в этом году благоустраивается ещё два общественных пространства. Это территория, прилегающая к Гостиным рядам, и сквер «Строителям БАМа» в Энергетике, - рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Стоимость благоустройства сквера составила 6,9 млн рублей.



