Местами ожидаются дожди и грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике сохранится жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +27,+32, местами +18,+23.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +15,+17, днём +27,+29.
В Бурятии жаркая неустойчивая погода
Общество, Фото:
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