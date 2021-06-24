В Бурятии жаркая неустойчивая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами ожидаются дожди и грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике сохранится жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, по юго-западу местами ливни. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +27,+32, местами +18,+23.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +15,+17, днём +27,+29.

