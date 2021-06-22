В Бурятии назвали количество наркоманов

Стало меньше первых взятых на наркологический учёт подростков



По итогам 2020 года МВД по Бурятии назвало наркоситуацию в республике «устойчивой».



- Количество лиц, находящихся на наркологическом диспансерном учете в связи с потреблением наркотиков в 2020 году составило более 4600. Из них с диагнозом «наркомания» - 742 человека, с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» - 3 880 человек, в том числе 81 несовершеннолетний, - сообщили в министерстве внутренних дел.



В 2020 году число впервые взятых на наркологический учёт подростков уменьшилось на 19%; граждан, впервые взятых на учёт с диагнозом «наркомания» – на 8%. В целом, первичная заболеваемость наркоманией в республике снизилась и составила 2,1 на 100 тысяч населения (в 2019 году было 2,3).

