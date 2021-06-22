Когда хищник окрепнет, он сам расклюёт гипс
К ветеринарным врачам Борзинского района Забайкальского края обратился сотрудник заповедника «Даурский» с необычным пациентом. У птенца степного орла повреждена лапа, ему требовалась ветпомощь, сообщили в пресс-службе Госветслужбы Забайкальского края.
- При осмотре ветеринарным специалистом у птицы обнаружен закрытый перелом бедренной кости правой ноги. Оказана первая помощь: на поврежденную конечность наложена гипсовая повязка. Дополнительно поставлены противовоспалительные и обезболивающие препараты, - рассказала начальник станции по борьбе с болезнями животных Светлана Елгина.
Сотрудник заповедника объяснил, это птенец дикого хищника, и с рук человека он питаться не будет. Орёл погибнет, если его поместить в стационар. Поэтому после лечения пернатого пациента выпустили на волю.
Если у диких птиц случаются такие травмы, им накладывают гипс и выпускают в естественную среду обитания. В данном случае, птенца выкормят родители. Когда хищник окрепнет, он расклюёт гипс и освободится от повязки.
В Забайкалье наложили гипс птенцу степного орла и отпустили
Общество, Фото:
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