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В Бурятии поезда дадут гудок в память о погибших на войне

В Бурятии поезда дадут гудок в память о погибших на войне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В День памяти и скорби на железной дороге пройдёт минута молчания

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России объявлена минута молчания. Она состоится сегодня в 12.15 по московскому времени. Именно в это время в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и начале одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества.

Железнодорожники всей страны и в частности работники Восточно-Сибирской магистрали также присоединятся к минуте молчания. На вокзалах будут запущены тематические аудио- и видеоролики.

Кроме того, продолжительный сигнал издадут электровозы и тепловозы, ведущие пассажирские и грузовые поезда, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Общая минута молчания должна напомнить об агрессии против страны и о несгибаемой воле и мужестве многонационального народа, подарившего миру победу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в память о погибших в годы войны сегодня в Улан-Удэ на Мемориале Победы зажгли свечи.

поезд День памяти и скорби
 
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