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В Улан-Удэ зажгли свечи памяти

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свечи памяти зажглись на Мемориале Победы. ФОТО

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти» на Мемориале Победы в Улан-Удэ.

На Мемориале Победы с утра выстроен почётный караул. К Вечному огню улан-удэнцы несут цветы и зажигают здесь свечи как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Состоялась минута молчания.

Сегодня в 17.15 организаторы всероссийской акции «Свеча памяти» (0+) просят прервать вещание в эфире телевидения и радио, прекратить работу касс в магазинах, торговых центрах, почтить минутой молчания память погибших на предприятиях и организациях.

22 июня 1941 года одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. СССР потерял в ходе войны почти 27 миллионов человек. 
День памяти и скорби Великая Отечественная
 
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