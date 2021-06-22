Свечи памяти зажглись на Мемориале Победы. ФОТО
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти» на Мемориале Победы в Улан-Удэ.
На Мемориале Победы с утра выстроен почётный караул. К Вечному огню улан-удэнцы несут цветы и зажигают здесь свечи как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Состоялась минута молчания.
Сегодня в 17.15 организаторы всероссийской акции «Свеча памяти» (0+) просят прервать вещание в эфире телевидения и радио, прекратить работу касс в магазинах, торговых центрах, почтить минутой молчания память погибших на предприятиях и организациях.
22 июня 1941 года одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. СССР потерял в ходе войны почти 27 миллионов человек.
В Улан-Удэ зажгли свечи памяти
Общество, Фото:
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