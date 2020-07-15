В Бурятии спасли собаку, упавшую в колодец два дня назад

Собака провела два дня на глубине пяти метров под землей





















Пожарные привлекаются не только на тушение пожаров, но и на проведение аварийно-спасательных работ. О таком случае рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. Вчера, 14 июля, к пожарным обратились жители села Иволгинск, которые не могли вытащить собаку, упавшую в неэксплуатируемый колодец.Пёс просидел два дня на глубине пяти метров под землей, достать его мешала бетонная плита.Прибывшие начальник караула Баир Цыденов и водитель пожарного автомобиля Валерий Доржиев зацепили тросом и отодвинули плиту. После Баир спустился вниз и закрепил собаку верёвкой. Вместе с Валерием они вытащили животное из западни и передали людям.Во избежание повторных падений в колодец его закрыли плитой полностью.Жители поблагодарили пожарных за отзывчивость и работу огнеборцев благодарят жители.- Очень рады, что, несмотря на тяжёлую работу, пожарные сохраняют человечность и сострадание ко всем и готовы спасти любую жизнь. Спасибо Баиру Цыденову и Валерию Доржиеву за работу, - сказала местная жительница Ксения.